Oryzon Genomics : Invest Securities confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Invest Securities indique qu'à l'occasion du congrès européen ECCMID dédié aux maladies infectieuses, Oryzon a présenté une mise à jour de son étude de Ph II ESCAPE initiée en 2020 pour évaluer le potentiel de l'un de ses produits phrases dans la gestion des cas Covid-19 sévères.



' Compte tenu du mécanisme d'action du Vafidemstat, et de son activité anti-inflammatoire, la société a rapidement initié cette étude clinique en avril 2020, peu après le début de la pandémie, afin de participer aux efforts collectifs et contribuer à identifier une solution thérapeutique potentiellement efficace ' indique l'analyste.



' Les résultats préliminaires disponibles à ce jour sont très encourageants, et laissent supposer une réduction des symptômes les plus sévères pouvant conduire à une détresse respiratoire grave ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities réitère sa recommandation sur le titre et son objectif de cours de 6,6 E.



