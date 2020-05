Oryzon Genomics : Invest Securities ajuste son objectif

(CercleFinance.com) - Invest securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 7,30 E (au lieu de 8,40 E).



Le bureau d'analyses souligne que début avril, le groupe a présenté des résultats positifs de REIMAGINE-AD sur le comportement agressif des patients atteints de la maladie d'Alzheimer.



' En parallèle, Oryzon a communiqué des résultats positifs de ETHERAL-EU sur le plan de la sécurité alors que nous attendons des données plus matures pour juger de l'efficacité dans la maladie d'Alzheimer ' indique Invest Securities.



' Concernant l'impact du Covid-19, le groupe a lancé une étude de phase II évaluant vafidemstat dans les cas sévères et le groupe s'attend à un impact mineur de l'épidémie sur ses développements cliniques ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer