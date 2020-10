Omnicom : Barclays relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Barclays relève sa recommandation sur Omnicom à 'surpondérer' avec un objectif de cours de 65 dollars, voyant pour le titre 'un chemin pour un retour vers le niveau de 80-85 dollars sur lequel il s'est échangé durant la plus grande partie de 2016-19'.



'Les agences ont connu de très faibles performances (sous-performance de 59% pour Omnicom depuis début 2017 par rapport au S&P500) et la grande majorité des investisseurs les voient comme en difficultés structurelles', pointe le broker.



