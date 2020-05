Ocado : Berenberg relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg réaffirme son conseil 'achat' sur Ocado avec un objectif de cours relevé de 1725 à 2225 pence, soulignant que les ventes du distributeur alimentaire en ligne britannique profitent d'installations de capacité accélérées pour répondre au bond de la demande.



'En dépit des vents contraires sur les coûts liés au Covid-19, Ocado continue d'attendre du levier opérationnel dans ses activités de distribution, mettant en avant les bénéfices des solutions d'épicerie en ligne automatisée', note l'intermédiaire financier.



