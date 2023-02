Novo Nordisk : UBS reste à la vente sur le titre

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à la vente sur la valeur après l'annonce des résultats du 4ème trimestre 2022. L'objectif de cours reste inchangé à 680 couronnes danoises.



' Malgré la bonne performance du chiffre d'affaires, l'EBIT du 4ème trimestre n'a pas été atteint et les perspectives d'EBIT pour 2023 sont inférieures d'environ 5% aux prévisions. Les prévisions impliquent une marge stable malgré une croissance à deux chiffres des ventes ' indique UBS.



Novo Nordisk, le numéro un mondial du traitement du diabète, a dévoilé mercredi un bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre inférieur aux attentes et livré des perspectives également moins bonnes que prévu.



Le groupe a indiqué viser pour cette année une croissance de son chiffre d'affaires, comme de son bénéfice opérationnel, en hausse de 9% à 14% en monnaie locale.



A taux de changes constants, leur croissance devrait se situer entre 13% et 19%, des prévisions là encore inférieures aux prévisions du consensus.



