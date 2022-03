Novo Nordisk : Stifel remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Novo Nordisk et remonte son objectif de cours de 715 à 750 couronnes danoises, revenant sur une journée investisseurs du laboratoire pharmaceutique jeudi dernier, à Copenhague.



Le broker note que le groupe s'est montré confiant dans le GLP-1 et l'obésité pour tirer la croissance à court terme, et a aussi, de façon inattendue, traité de domaines comme ses hypothèses de croissance sous -jacente à moyen et long terme.



'En conséquence, nous nous attendons à ce que l'essentiel des relèvements à venir provienne de réévaluations de projets en développement avancés', estime Stifel, ajoutant toutefois que 'ceci vient au détriment d'investissements plus élevés'.



