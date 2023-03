Novo Nordisk : Stifel remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Novo Nordisk avec un objectif de cours porté de 950 à 1205 couronnes danoises, dans le sillage d'un relèvement de 70% de ses hypothèses de ventes en obésité pour le laboratoire pharmaceutique.



Le broker considère en effet qu'à court terme le dossier Novo Nordisk repose entièrement sur l'évaluation de la taille du marché des médicaments prescrits pour l'obésité et sur la capacité du groupe danois et de ses produits à en profiter.



Ce relèvement se traduit par des taux de croissance annuels moyens estimés à 13,5% pour les revenus et 18% pour le BPA à horizon 2028. 'Le PEG résultant de 1,5 se montre inférieur de 0,2 point à la moyenne de l'échantillon européen', pointe Stifel.



