Novo Nordisk : Stifel rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Novo Nordisk avec un objectif de cours rehaussé de 1205 à 1280 couronnes danoises, 'sur la base d'une dynamique d'activité très forte pour le groupe, tandis que des catalyseurs significatifs sont encore à venir'.



Le broker a relevé ses propres estimations pour le laboratoire pharmaceutique danois, au lendemain d'un relèvement par celui-ci de ses objectifs annuels, à trois semaines de la présentation de ses chiffres de premier trimestre.



'Sur la base de ce fort début d'année et d'une bonne trajectoire pour les médicaments GLP-1, Novo Nordisk voit désormais des objectifs annuels pleinement au-dessus de la borne haute de ses prévisions précédentes', souligne-t-il ainsi.



