Novo Nordisk : Oddo salue des données d'étude

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 1050 couronnes danoises sur Novo Nordisk, après l'annonce vendredi de données cliniques 'de bon augure avant l'essai Oasis 1 chez les patients obèses (Rybelsus à la dose de 50mg)'.



L'analyste rappelle que le laboratoire danois avait lancé deux essais en parallèle pour évaluer Rybelsus (déjà approuvé sous 14mg) à des doses plus importantes chez des patients atteints d'un diabète de type 2 (PIONEER PLUS) et des patients obèses (Oasis).



'PIONEER PLUS se révèle ainsi positif. L'amélioration ressort statistiquement significatif aux deux doses évaluées pour un profil de sécurité d'emploi tout à fait convenable', précise-t-il, estimant que l'offre de Novo dans le diabète de type 2 s'en trouve renforcée.



