Novo Nordisk : Oddo remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Novo Nordisk et remonte son objectif de cours de 1050 à 1210 couronnes danoises, ajustant à la hausse ses estimations au lendemain d'un relèvement par le laboratoire pharmaceutique de ses objectifs annuels.



Le bureau d'études estime que les résultats du premier trimestre 'devraient venir confirmer la dynamique annoncée hier', ajoutant qu'un point sera réalisé par le management à cette occasion sur les ambitions de Wegovy à court et à long termes.



Suite à la mise à jour de ses chiffres, Oddo note que le PE 2024 ressort à 30 fois (soit une prime de 130% par rapport à la médiane sectorielle) pour dorénavant un PEG 2022/26 de 1,4 fois contre 1,6 fois pour le secteur.



