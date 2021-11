Novo Nordisk : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur Novo Nordisk 'considérant toujours que la valorisation actuelle n'est pas un point d'entrée sur la valeur', mais rehausse son objectif de cours de 620 à 705 couronnes danoises, après l'annonce du rachat de Dicerna.



Le broker y voit 'une acquisition qui, sans être structurante, fait doublement sens pour Novo lui permettant d'apporter une nouvelle corde thérapeutique à son arc ainsi que de diversifier son pipeline vers d'autres maladies métaboliques'.



Ajoutant que cette opération vient parfaitement contrebalancer le risque du pipeline late stage (Alzheimer, NASH), Oddo l'intègre dorénavant, ce qui conduit à abaisser ses BPA de -3% l'année prochaine mais accélérer la croissance à long terme de la société.



