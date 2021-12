Novo Nordisk : Oddo réitère son conseil et l'objectif

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé qu'un de ses façonniers (Contract Manufacturing Organization) dont le contrat était le remplissage des seringues pour les stylos Wegovy a temporairement arrêté ses livraisons et sa fabrication.



Cet arrêt fait suite à des problèmes de bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices ou GMP) précise Oddo.



' Selon le communiqué de la société, les défis d'approvisionnement n'auront pas d'impact sur les perspectives financières de 2021 et Novo confirme ainsi sa guidance : des ventes et un EBIT en hausse comprises entre +12% et 15% à tcc ' indique le bureau d'analyses.



Novo Nordisk prévoit actuellement d'être en mesure de répondre à la demande aux États-Unis au cours de la période du 2ème semestre 2022.

Suite à cette annonce, Oddo confirme sa recommandation neutre sur le titre avec un objectif de 705 DKK.



' Nous ajustons dès à présents nos hypothèses de ventes pour le groupe en 2022, enregistrant une hausse de 6,5% au niveau de la top line et de +5,2% au niveau de la bottom line. Ces ajustements nous conduisent à abaisser nos BPA en 2022 de 3.3% ' rajoute l'analyste.



