Novo Nordisk : Oddo maintient son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Novo Nordisk, avec un objectif de cours inchangé de 705 DKK.



Le bureau d'analyses indique que Novo Nordisk a reçu les résultats des appels d'offres en Chine pour le programme VBP, soit l'appel d'offres lancé par l'administration chinoise pour approvisionner en insuline les hôpitaux chinois.



'Le VBP pour l'insuline devrait être mis en oeuvre au cours du premier semestre 2022. Nous devrions avoir un peu plus de détails lors des résultats annuels attendus le 2 février 2022', indique Oddo.



Dans ce contexte, 'les ventes globales du groupe sont attendues en hausse de 10,4% à tcc en 2022 vs 12% cette année (la guidance 2021 est comprise entre 12-15% à tcc). Nous croyons qu'une révision topline de 1-2% pourrait ainsi avoir lieu et faire entrer Novo Nordisk dans une croissance high single digit pour 2022 tirée par sa franchise Obésité', conclut l'analyste.



