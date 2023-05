Novo Nordisk : Oddo BHF maintient sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo BHF conserve sa note Surperformance sur le titre Novo Nordisk, avec un objectif de cours de 1210 couronnes danoises.



L'annonce par Novo des résultats du programme Oasais visant à évaluer le semaglutide est saluée par l'analyste: 'Cet essai se révèle un succès et confirme le leadership de Novo dans l'indication'.



Ces résultats viennent donc renforcer l'expertise mais aussi le champ d'action de Novo Nordisk dans le contrôle de l'obésité. Ils devraient également 'rassurer les investisseurs dans la capacité de Novo Nordisk à répondre à la fois à la demande mais aussi à se positionner en pionnier d'un marché substantiel' continue l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.