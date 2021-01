Novo Nordisk : Credit Suisse abaisse son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - Credit Suisse abaisse sa note sur le titre Novo Nordisk, passant de 'surperformance' à 'neutre'. L'objectif de cours reste quant à lui inchangé, à 470 Dkk.



'Après une solide performance en 2020, nous pensons que les perspectives risque/rendement sont maintenant plus équilibrées', estime le bureau d'analyses.



Credit Suisse estime si le premier semestre devrait s'avérer 'solide', l'année 2021 est 'peu susceptible d'être une année de transformation'. Le CA annuel devrait croître de 7% estime le broker, soit une augmentation en ligne avec le consensus.





