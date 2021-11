Novo Nordisk : AlphaValue relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé jeudi son objectif de cours sur Novo Nordisk, porté de 552 à 599 couronnes danoises, tout en maintenant une opinion prudente sur le leader mondial du traitement du diabète.



Le bureau d'études indépendant justifie le relèvement de sa cible par la croissance rapide du laboratoire dans les technologies liées au GLP-1, qui génèrent de fortes marges, et au lancement réussi de Wegovy, le médicament anti-obésité mis au point par le laboratoire nordique.



Tout en reconnaissant le 'bon travail' effectué par la direction du groupe, AlphaValue explique qu'il préfère maintenir sa recommandation 'vente' sur le titre.



'L'absence de vecteurs de croissance (à moyen terme) en dehors du marché du diabète, qui arrive à maturité, la sur-dépendance à une technologie, le GLP-1, et une valorisation au sommet (PER 2021 de 35x) sont quelques unes des raisons à l'origine du maintien de notre recommandation', souligne le cabinet parisien.



