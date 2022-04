Novartis : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS confirme son opinion neutre sur la valeur mais relève son objectif de cours à 88 CHF (au lieu de 85 CHF) après l'annonce des trimestriels.



' La nomination d'un nouveau directeur de la stratégie et de la croissance annonce probablement un examen minutieux du portefeuille. D'autres changements stratégiques sont encore possibles ' indique le bureau d'analyses.



' Le 1er trimestre a été soutenu par les bonnes performances des principaux moteurs de croissance ' rajoute UBS.



Son bénéfice net est ressorti à 2,06 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 8% à taux de change courant et en progression de 15% à taux de change constant.



Pour 2022, le groupe attend toujours un chiffre d'affaires net en croissance à un chiffre dans le milieu de la fourchette, c'est-à-dire proche de 5%. Le résultat opérationnel 'core' devrait lui aussi afficher une croissance à un chiffre dans le milieu de la fourchette.



