Novartis : UBS relève sa cible, mais reste 'neutre'

(CercleFinance.com) - UBS a relevé vendredi son objectif de cours sur Novartis, qui passe de 80 à 82 francs suisses, tout en déclarant s'attendre à une 'faible croissance' de la part du groupe pharmaceutique cette année.



Le broker explique que l'absence de catalyseurs en vue, tout particulièrement au premier semestre, le pousse à penser qu'aucune revalorisation n'aura lieu dans l'immédiat.



'Dans l'état actuel du portefeuille ('pipeline'), nous pensons qu'il est peu probable que des catalyseurs au niveau clinique entraînent une revalorisation majeure en 2022, et si tel était le cas, cela ne se produirait pas avant le second semestre', prévient-il.



UBS maintient néanmoins une opinion 'neutre' sur la valeur, disant ne pas percevoir d'éléments à même de faire chuter le cours de Bourse. Il ajoute cependant voir de meilleures opportunités au sein du secteur, notamment du côté du français Sanofi.



