Novartis : UBS réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS a réduit son objectif de cours pour Novartis de 96 francs suisses à 95 francs suisses, en indiquant que 2021 pourrait être 'un jeu à deux mi-temps'.



Dans une note envoyée aux clients, l'analyste a souligné que le fabricant de médicaments a annoncé la semaine dernière une croissance des ventes à un chiffre faible à moyen cette année, avec une croissance du revenu net à un chiffre, hors fluctuations monétaires.



Cependant, 'les choses peuvent progresser plus vite ou plus lentement que nous ne l'imaginons au début et nous pensons que les directives laissent de la place pour les deux', a souligné UBS, tout en maintenant une notation 'achat' sur le titre.



L'analyste s'attend à ce que les marges continuent de s'améliorer en 2021, bien qu'il s'agisse d'une hausse moins impressionnante, même s'il voit plusieurs catalyseurs venir au cours du premier semestre.



