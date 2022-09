Novartis : UBS abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste a une faible confiance dans les aspirations de croissance du groupe. Il confirme son conseil neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 80 CHF (contre 86 CHF).



' Nous avons réexaminé notre thèse d'investissement en mettant l'accent sur les médicaments innovants, mais nous n'avons pas suffisamment confiance dans ses perspectives de croissance pour justifier une réévaluation ' indique UBS.



Vas Narasimhan, son directeur général, a indiqué que le laboratoire visait une croissance moyenne annuelle de son chiffre d'affaires de l'ordre de 4% d'ici à 2027.



Sa marge opérationnelle 'core' devrait, elle, s'établir à un niveau supérieur ou égal à 40% à un horizon de moyen et long terme.



Novartis - qui dit désormais vouloir se focaliser sur cinq grands domaines d'activité (cardiovasculaire, immunologie, neurosciences, tumeurs solides et hématologie) - explique qu'il compte avant tout concentrer son développement sur le marché américain, mais également sur des pays comme la Chine, l'Allemagne et le Japon.



