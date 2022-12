Novartis : Stifel revoit son opinion à la hausse

(CercleFinance.com) - Stifel relève sa recommandation de Conserver à Achat sur le titre Novartis.



De même, l'analyste rehausse son objectif de cours de 89 à 97 CHF ' compte tenu de l'écart croissant entre le consensus et nos propres hypothèses de ventes et d'EBIT de base à l'avenir ', explique l'analyste.



' Nous constatons un renversement du sentiment des investisseurs à l'égard de Novartis ', souligne Stifel pour qui les récentes annonces positives du groupe concernant Pluvicto (cancer avancé de la prostate) et Kisqali (cancer du sein) ' font plus que compenser notre opinion conservatrice sur Leqvio (cholestérol) '.



