Novartis : Stifel confirme son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 87CHF sur le titre Novartis.



La société estime l'analyste, prend ' les mesures appropriées pour mettre en oeuvre des changements profonds dans l'organisation, qui doit devenir plus centrée sur les États-Unis '.



' Mais la prévision d'un taux de croissance annuel composé de 4 % d'ici 2027, n'est pas très encourageante ', pointe Stifel.



Le manque de clarté concernant Entresto constitue aussi un obstacle. ' Mais Novartis s'attend à améliorer la marge d'EBIT de plus de 500 points de base sur la même période ', nuance l'analyste.



' Enfin, il existe des scénarios de hausse ', ajoute Stifel, ' si iptacopan, Pluvicto in 1L et Kisqali avec NATALEE se révèlent positifs au cours des prochains mois '.



Cela vaut-il la peine d'acheter ? ' Le prix actuel est attractif, mais nous doutons que Novartis soit encore en mesure de surpasser ses pairs ', conclut l'analyste.



