Novartis : Prudent, Oddo reste neutre et abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - La publication trimestrielle de Novartis présentait finalement peu de surprises et ' confirme les tendances observables ces derniers trimestres ', indique Oddo.



L'analyste estime par ailleurs que le manque de catalyseur à court terme ne devrait pas permettre d'avoir un rebond boursier rapide, ' malgré une valorisation de plus en plus attractive '.



En prenant compte de la hausse de la guidance annuelle - avec une croissance comprise entre 10 et 15% à taux de change constant - Oddo relève de 1,1% sa prévision de BPA pour l'année.



Cependant, dans un contexte d'incertitude renforcé par l'élection aux USA, Oddo joue la carte de la prudence et maintient sa recommandation ' neutre ' sur le titre, tout en réduisant son objectif de cours, passant de 93 à 89 CHF.



