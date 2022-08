Novartis : Oddo reste positif avec la scission de Sandoz

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 96 francs suisses sur Novartis, après l'annonce ce matin par le groupe de santé helvétique de sa décision d'une sortie complète de sa filiale générique Sandoz.



Le bureau d'études considère que ce choix stratégique 'fait sens, la division pesant sur la croissance et les marges du groupe, malgré un retour à une dynamique normale des activités commerciales enregistrée au premier semestre'.



Non surpris par cette décision, 'longtemps évoquée sans pour autant être mis aussi clairement sur la table', Oddo estime qu'à moyen et long terme, la croissance de Sandoz devrait être tirée par le lancement de vagues de biosimilaires.



