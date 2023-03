Novartis : Oddo relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève sa recommandation sur Novartis de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 90 à 105 francs suisses, suggérant aux investisseurs de 'jouer la transformation vers un pure player de la médecine innovante'.



'Malgré le récent rebond, la valorisation actuelle (PE 2024 de 12,3 fois, soit 17% de moins que la médiane historique) offre un point d'entrée attractif dans une société possédant un caractère fortement défensif', juge l'analyste.



Il déclare apprécier la transformation du groupe de santé suisse vers un 'pure player' de la médecine innovante et une croissance des résultats supérieure à la médiane sectorielle, avec un TMVA du BPA ajusté 2022/26 de +9,1% contre +8,4% pour le secteur.



