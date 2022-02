Novartis : Oddo réitère son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - Oddo estime que la société a publié un 4ème trimestre globalement en ligne avec les attentes au niveau des ventes (-0,2% par rapport au consensus) et marginalement en dessous pour son Core EPS.



' Les ventes ressortent en hausse de 6% à tcc mais bénéficient d'un effet changes défavorable sur la période de -2%. Plus spécifiquement les ventes Pharma sont en croissance de 7% à tcc. Le core EBIT progresse de 12% tcc en ligne avec les attentes ' indique l'analyste.



Le management profite de la publication pour donner sa guidance 2022. Les ventes sont attendues en hausse ' mid single digit ' à tcc alors que son core EBIT devrait croître autour de ' mid single digit ' à tcc mais au-dessus des ventes.



Oddo souligne que l'évolution des changes est le point noir de cette guidance car très défavorable. ' Novartis anticipe de -3% au niveau des ventes et -4% sur son Core EBIT. Le consensus et nous-même sommes actuellement 2 à 3% au-dessus de cette guidance pour cette année '.



Le bureau d'analyses réitère son conseil de Surperfomance avec un objectif de 96 CHF.



' Nous ne voyons pas de grande surprise dans cette publication et seul l'effet changes plus négatif qu'anticipé vient entacher le tableau pour 2022 ' indique Oddo.



