Novartis : Oddo confirme son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo estime que la société a publié un 4ème trimestre en ligne avec les attentes au niveau des ventes mais nettement inférieur au niveau de son Core EBIT (-3,6% par rapport au consensus).



' Les ventes groupe au T4 sont en croissance de +1% tcc (Pharma +1% tcc / Sandoz 0% tcc) toujours tirées par les derniers lancements mais contrebalancées par les génériques d'Exjade (-35%) et Afinitor (-30%) ' indique Oddo. ' Côté Pharma, les derniers lancements progressent bien '.



' Les ventes sont attendues en hausse ' low to mid single digit ' à tcc alors que son core EBIT devrait croître en ' mid digit, supérieure à la croissance des ventes ' à tcc.

Nous ressortons 1,6% au-dessus de cette guidance enregistrant une hausse du Core EBIT de +9,8%.



Oddo confirme son opinion Neutre sur la valeur avec un objectif de 93 CHF.



