Novartis : Oddo confirme son opinion après le CMD

(CercleFinance.com) - Novartis tenait hier son CMD. Cet évènement a permis de revenir sur les ambitions MT et LT du groupe indique Oddo.



' Le management a donné hier une guidance claire sur ses ventes : croissance attendue de +4% entre 2020 et 2026 '.



' Cette croissance sera principalement conduite par la montée en puissance de Cosentyx®, Entresto®, Kesimpta®, Zolgensma®, Kisqali® and Leqvio. A horizon 2026, l'ensemble de ses produits représentera plus de 35% des ventes du groupe ' indique le bureau d'analyses.



Oddo estime que la thèse d'investissement long terme se basera essentiellement sur la capacité du groupe à renouveler son portefeuille de produits avant l'approche de la période 2023-2026 (expiration de Tasigna en 2023 ; Entresto, Sandostatin...).



Oddo confirme son conseil à Surperformnace sur la valeur avec un objectif de 96 CHF.



