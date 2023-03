Novartis : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Novartis, avec un objectif de cours inchangé de 90 CHF.



La laboratoire a annoncé des résultats positifs d'une étude de phase III évaluant Kisqali comme traitement adjuvant dans le cancer du sein précoce HR+/HER2-.



'Une approbation en traitement adjuvant permettrait à Novartis d'étendre significativement son marché puisque plus de 80% des patientes avec un cancer du sein HR+/HER2- sont diagnostiquées à un stade précoce', souligne l'analyste.



Oddo estime que le consensus pourrait relever son peak sales à 4-5 Md$ (vs 3 Md$).



'Nous attendons une réaction positive du marché suite à cette bonne nouvelle (très attendue). La valorisation de la société présente une décote de 6% par rapport au secteur (sur la base du PE 2024e) et de 24% par rapport à la médiane historique calculée sur les dix dernières années', rappelle le broker.



