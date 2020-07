Novartis : Oddo confirme son conseil avant les résultats

(CercleFinance.com) - Novartis publiera ses résultats du 2ème trimestre le 21 juillet prochain, qui devraient être impactés par un ralentissement mécanique de son activité. Avant cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 97 CHF.



' A ce stade, nous ne voyons pas de changement dans la guidance annuelle du groupe pour cette année à savoir une croissance des ventes entre 5% et 9% et une hausse de son Core EBIT compris entre 7% et 12% à tcc ' indique Oddo.



' Le S2 devrait être plus dynamique avec les résultats de Lu-PSMA-617 dans le cancer de la prostate et d'asciminib dans la leucémie (CML) ' rajoute Oddo.



