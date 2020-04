Novartis : Oddo confirme son conseil après les trimestriels

(CercleFinance.com) - Oddo estime que la société publie un 1er trimestre nettement au-dessus des attentes que ce soit en topline (+3.6% vs Cs) et bottom line (+13.9% vs Cs).



' Les ventes groupe progressent de 13% tcc (Pharma +13% tcc / Sandoz 11% tcc) positivement impactées par des one off sur la période (on ne parle pas ici de stockage mais d'achats anticipés) ' indique le bureau d'analyses.



' Au niveau opérationnel, le core EBIT progresse de 34% tcc (13.9% vs Cs) du fait d'une bonne maitrise des coûts. A noter que sans l'impact positif du COVID-19, la hausse du Core EBIT serait ressortie à +22% sur la période (environ 400 M$) ' rajoute Oddo.



' Le management profite de sa publication pour confirmer sa guidance 2020 ce qui n'est pas surprenant à la vue de l'avance prise lors de ce T1 '.



Oddo maintient sa recommandation à l'achat sur le titre, en soulignant notamment la valorisation actuelle de la société qui présente une décote de 8% par rapport à ses pairs. L'objectif de cours reste fixé à 89 CHF.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer