Novartis : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Novartis, avec un objectif de cours inchangé de 105 francs suisses, alors que Novartis annonce l'acquisition de Chinook Therapeutics, une biotech américaine au stade clinique, pour un montant total de 3.5 Mds$.



Oddo BHF rapporte que cette acquisition permettra à Novartis de renforcer son pipeline late-stage dans les maladies rénales rares avec l'atrasentan (en phase 3, résultats topline attendus en 4e trimestre) et le zigakibart (qui entre en phase 3).



'Le rerating de la société pourrait se poursuivre au fil des publications trimestrielles, de la montée en puissance des produits en phase de lancement (Leqvio, Pluvicto, Scemblix) ainsi qu'à la publication des résultats cliniques attendus dans les 24 prochains mois (iptacopan, pelacarsen, ianalumab, remibrutinib, etc.)', conclut le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.