Novartis : Liberum reste à conserver, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum maintient sa recommandation 'conserver' sur Novartis avec un objectif de cours ajusté de 87 à 85 francs suisses, revenant sur la dernière publication du groupe de santé début février, marquée par des perspectives prudentes pour 2022.



S'il salue l'annonce par Novartis d'un rachat d'actions de 15 milliards de dollars pour déployer en partie les revenus de la vente des parts dans Roche, le broker considère que 'les perspectives pour 2022 marquent le début d'une période de croissance difficile'.



'La société doit absorber plusieurs importantes expirations de brevets à moyen terme et aura besoin d'une meilleure livraison du pipeline pour assurer une croissance durable', prévient Liberum, pour qui l'action 'pourrait faire du surplace pour le moment'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.