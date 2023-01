Novartis : JPMorgan relève de 'sous-pondérer' à 'neutre'

(CercleFinance.com) - JPMorgan a relevé mardi sa recommandation sur le titre Novartis, passant de 'sous-pondérer' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 78 à 85 francs suisses.



Dans une étude consacrée au secteur pharmaceutique européen, l'analyste dit voir un risque limité d'abaissement des prévisions de résultats établies par les analystes après de longues années de révision à la baisse du consensus.



Et s'il estime qu'il sera difficile pour le laboratoire suisse d'atteindre son objectif d'une croissance de 4% du chiffre d'affaire de ses médicaments les plus innovants, il dit envisager de bonnes surprises potentielles du côté du 'pipeline' de médicaments en cours de développement.



D'après 2023, l'exercice 2023 pourrait se traduire par une révision à la hausse des estimations de résultats sur les derniers produits issus du portefeuille, tels que l'anticancéreux Kisqali et iptacopan dans l'hémoglobinurie paroxysmique nocturne.



