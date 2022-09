Novartis : Jefferies confirme son objectif de cours

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 100 CHF sur le titre Novartis.



' Les changements issus de la réorganisation en cours sont évidents ', débute l'analyste, citant la réduction des dépenses dans les domaines non prioritaires en exemple. Mais la clarté reste ' limitée sur les cessions par rapport aux vaches à lait '.



Pour Jefferies, il faut agir rapidement ' pour réduire les effectifs d'ici novembre afin de minimiser les perturbations, et profiter de la transition vers un portefeuille unique incluant l'oncologie, adapté à chaque pays '.



' Le ratio cours/bénéfice de 11x en 2024 et le rendement des dividendes de 4%, ainsi que le rachat de 8 milliards de dollars ', poursuit Jefferies, ' nous laissent penser que la baisse est limitée, mais qu'il y a de la place pour des mises à jour des consentements et une amélioration des catalyseurs '.



L'objectif affiché par Novartis de passer du n°10 au n°5 aux Etats-Unis d'ici 2027 semble ' ambitieux ' à l'analyste qui note malgré toute la volonté de se concentrer sur le marché américain.



