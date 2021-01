Novartis : Deutsche Bank est à l'achat sur le titre

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a commencé à suivre l'action Novartis avec un conseil à 'achat', dans le cadre d'un rapport plus large sur l'initiation du secteur des grandes valeurs pharmaceutiques européennes. Deutsche Bank a fixé un objectif de cours de 100 francs suisses pour l'action.



Dans son rapport, l'analyste a déclaré que les grandes entreprises pharmaceutiques européennes sont en plein milieu d'une ère d'innovation durable qui voit des avancées thérapeutiques sans précédent dans certains des domaines les plus historiquement difficiles de la découverte de médicaments et des besoins médicaux non satisfaits.



L'analyste a déclaré qu'il est particulièrement positif sur les titres qui offrent un potentiel de hausse par rapport aux attentes de croissance à court terme et/ou aux points de données du pipeline, comme Novartis.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

