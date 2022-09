Novartis : Berenberg dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Berenberg a dégradé mercredi sa recommandation sur Novartis, qu'il ramène à 'conserver' contre 'achat' précédemment, avec un objectif de cours abaissé de 90 à 80 francs suisses.



Avec la scission prévue de Sandoz, prévue dans la seconde moitié de 2023, Novartis va devenir à partir de 2024 un 'pure player' du secteur de la pharmacie, souligne l'analyste, qui met toutefois en garde contre l'impact des pertes d'exclusivité de brevets à compter de 2025.



'De notre point de vue, il apparaît de plus en probable que Novartis va devoir accélérer son développement externe afin de pouvoir générer de la croissance par la suite', avertit-il.



'Novartis en a la capacité, mais dans la mesure où beaucoup de ses comparables se retrouvent dans la même situation, ces futures acquisitions ne se feront sans doute pas à bon prix', conclut-il, ajoutant que la valorisation du titre lui semble 'juste' aux niveaux actuels.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.