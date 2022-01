Northrop Grumman : Jefferies dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur Northrop Grumman de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours inchangé à 410 dollars, jugeant que le titre du groupe d'équipements de défense manque de catalyseurs à court terme.



Il pointe une décélération de la croissance (+3,4% en moyenne annuelle attendu sur 2022-23) couplée avec des marges de segment stagnantes (11,7% en 2022 contre 11,9% en 2021) et un déploiement limité de capitaux supplémentaires.



'Se traitant à un rendement de free cash-flow 2022 de 4,6% sur nos estimations (2,9% y compris un impact fiscal potentiel sur la R&D), nous voyons une marge limitée pour de la revalorisation', poursuit le broker dans le résumé de sa note.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.