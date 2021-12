Nordex : Stifel initie la couverture du titre à 'achat'

(CercleFinance.com) - Stifel initie la couverture du titre Nordex avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 20 euros.



L'analyste estime que Nordex présente une combinaisons de divers facteurs justifiant l'entrée sur le titre, comme un potentiel d'expansion de la marge, une croissance structurelle tirée par un pipeline offshore solide ainsi qu'une valorisation attrayante.



Par ailleurs, la croissance annuelle moyenne des ventes devrait s'établir autour de 4,6% entre 2020 et 2023 et la marge d'EBITDA devrait atteindre sa cible de 8% en 2024, prévoit Stifel.



