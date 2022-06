Nordex : Oddo se veut prudent, abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Nordex, avec un objectif de cours abaissé de 13 à 12 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Nordex a annoncé hier une augmentation de capital de 139 ME, via l'émission de 16 002 103 actions d'un montant de 8,7 euros.



Cette opération est réservée à Acciona qui augmente ainsi sa participation dans Nordex de 33,6% à près de 40% et le flottant est réduit de 66,4% à 60,0%.



Par le biais de cette opération, Nordex compte se prémunir contre les risques liés aux vents contraires à court terme affectant le secteur.



Selon Oddo, cette augmentation de capital entraîne une dilution d'environ 8%. Le broker indique rester prudent sur le titre, énumérant diverses difficultés comme l'annulation des projets en Ukraine, la situation sanitaire en Chine et les difficultés d'approvisionnement, la cyberattaque de mars 2022 ou encore la reconfiguration industrielle en cours.



