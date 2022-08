Nordex : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note 'neutre' sur le titre Nordex, avec un objectif de cours inchangé de 12 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Nordex a publié hier soir ses résultats du T2/S1 2022 qui sont ressortis faibles comme attendu. Le CA consolidé du T2 a diminué de 17,4% à 1193 ME, reflétant un niveau d'activité plus faible en dehors de l'Europe et de l'Amérique latine.



Dans ce contexte, le groupe Nordex confirme ses prévisions pour 2022, à savoir un chiffre d'affaires consolidé de 5,2 MdE à 5,7 MdE et une marge EBITDA de -4% à 0 %.



'L profitabilité du groupe devrait s'améliorer progressivement à partir du S2 2022 au fur et à mesure de l'apurement des anciennes commandes et du début d'exécution des nouvelles', conclut l'analyste.



