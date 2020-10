Nordex : Commandes solides, Oddo relève l'objectif de cours

(CercleFinance.com) - Les prises de commandes restent solides au 3e trimestre indique Oddo, avec 1GW commandé contre 0,88 GW au 2e trimestre.



' Nous estimons l'impact de la COVID-19 à environ 100 millions d'euros, dont l'essentiel, selon nous, a déjà été constaté au T2 ', indique l'analyste qui rappelle par ailleurs que Nordex a pu bénéficier d'un crédit revolving garanti par l'Etat allemand de 350 millions d'euros.



Par ailleurs, ' Nordex a annoncé, en juillet, être entré en négociation exclusive pour la vente de son portefeuille de projets en développement en Europe à RWE pour 402,5 millions d'euros ', rappelle le broker.



Dans ces conditions, Oddo maintient sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours à 14,5 euros contre 12 euros auparavant.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.