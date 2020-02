Network International : Liberum relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le groupe va publier ses résultats sur l'exercice 2019 le 9 mars prochain. Liberum s'attend à ce que Network publie un ensemble solide de chiffres.



' Le groupe devrait profiter d'une forte croissance à la fois au Moyen-Orient (8%) et en Afrique (20%), nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires du groupe de 11% en glissement annuel ' indique Liberum.



' Cette dynamique conjuguée à une amélioration des marges devrait voir l'EBITDA sous-jacent augmenter de 13% sur un an, selon nos chiffres. La croissance du résultat net devrait être de 4% sur un an, ce qui se traduira par un BPA sous-jacent de 20,3p (contre 20,4p) '.



' Nous continuons de croire que Network est particulièrement bien placé pour bénéficier d'un certain nombre de facteurs de croissance structurels, avec un certain nombre d'options pour créer de la valeur pour les actionnaires ' rajoute Liberum.



Nous réitérons notre recommandation d'achat sur le titre et relevons notre objectif à 680P (contre 645p).



