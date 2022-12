Netflix : Wells Fargo à la hausse sur le titre

(CercleFinance.com) - Wells Fargo réhausse le titre Netflix à Surpondéré et augmente son objectif de cours de 300 à 400$.



' Notre analyse approfondie de Netflix montre que le contenu améliore le taux de désabonnement, tandis que l'AVOD et le partage payant améliorent les estimations ; nous estimons une croissance du chiffre d'affaires de 7 % en 2023, tandis que nos estimations rev/OI/EPS en 2025 sont maintenant 4 %/13 %/20 % supérieures à celles du marché ', estime l'analyste.



' Rétrospectivement, avec l'augmentation de la concurrence et le ralentissement de la croissance du contenu, les éléments étaient réunis pour une performance plus difficile de Netflix en 2022 ', souligne Wells Fargo.



La croissance des revenus estimée par l'analyste est : ' en 2023E/24E/25E, respectivement de +7%/+12%/+14% '.



