Nestlé : UBS ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le groupe est mieux positionné que ses pairs dans un second semestre incertain. Il confirme son conseil à l'achat sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 142 francs suisses (contre 140 francs suisses).



' La récente rotation du portefeuille permet à Nestlé de bénéficier d'une meilleure visibilité de la croissance des bénéfices ; la société devrait réaliser un bénéfice net de plus de 8% cette année ' indique UBS.



Le groupe de Vevey a revu à la hausse ses prévisions pour 2022, prévoyant désormais une croissance organique annuelle des ventes entre 7% et 8%, contre une croissance attendue autour de 5% jusqu'ici.



