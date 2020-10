Nestlé : Résultats solides, Crédit Suisse relève sa cible

(CercleFinance.com) - Alors que le 3e trimestre de Nestlé s'est révélé plus fort que prévu (avec une croissance des ventes de 4,9%, soit une croissance de 3,5% depuis le début de l'année), le groupe relève ses prévisions et anticipe une croissance des ventes de 3% sur l'exercice. Dans ce contexte, Crédit Suisse relève aussi ses prévisions de 40pb, à 3,4%, et maintient sa prévision pour 2021 (4,3%).



En revanche, le broker revoit à la baisse son estimation de BPA pour 2021 (-1%), craignant l'impact négatif du marché des devises et anticipant une perte de 200 millions de francs pour Aimmune.



Crédit Suisse maintient finalement sa recommandation ' neutre ' sur le titre tout en ajustant son objectif de cours à 102 SFr, contre 100 auparavant.





