Nestlé : Oddo reste à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Oddo réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 118 francs suisses sur Nestlé, après la confirmation par le groupe agroalimentaire de discussions pour acquérir tout ou partie de The Bountiful Company.



Le bureau d'études estime que cette acquisition serait stratégiquement intéressante, soulignant qu'elle permettrait de continuer de grossir dans les compléments et les vitamines en Amérique du Nord, et qu'à cinq milliards de dollars, la valorisation parait raisonnable.



'L'accélération de ce type d'acquisitions de taille moyenne devrait soutenir le potentiel de Surperformance du titre dans la mesure où cela renforce le groupe sur ses core businesses tout en enrichissant sa gamme sur chacun de ses métiers', juge-t-il plus largement.



