Nestlé : Oddo reste à l'achat après l'orientation stratégique

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Nestlé a approuvé une nouvelle orientation stratégique pour son activité Waters. Le groupe a annoncé un recentrage de la division Waters sur les marques internationales avec une sortie potentielle des marques d'eau locales en Amérique du Nord.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 118 CHF.



Oddo estime qu'une sortie des marques régionales d'eau de source en Amérique du Nord serait très positive tant financièrement que stratégiquement.



' L'intérêt stratégique d'une sortie de ces actifs serait multiple : mettre fin aux polémiques récurrentes sur l'impact environnemental que ces marques cristallisent, redéployer le mix géographique de la division (USA : 55%, EMENA : 27% et Emerging : 23% du CA) vers les zones à plus forte croissance et se repositionner sur les segments en croissance et à plus forte valeur ajoutée. Un appel du pied à Danone ? ' indique Oddo.



Oddo estime qu'il semble crédible de penser que Danone (Alléger) peut être acteur dans ce mouvement stratégique initié par Nestlé dans le Waters.



