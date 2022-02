Nestlé : Oddo réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil Surperformance sur la valeur avec un objectif de 118 CHF après l'annonce des résultats annuels.



L'analyste estime que la publication des résultats 2021 fait ressortir de nombreux petits facteurs de déception (marge opérationnelle 2021 à -30 pb, dividende à +2%, guidance 2022, impairment sur Wyeth).



' Il ne serait pas surprenant que le titre baisse proportionnellement à la révision de BPA de -2% à -3% que nous anticipons à ce stade sur le consensus 2022 et au-delà '.



Avec un PER 2023 de 23x (sur la base de prévisions inférieures de 2% au consensus), l'analyste estime que le niveau de valorisation reste très solide pour une valeur de croissance et que le recentrage du groupe laisse à plus long terme un potentiel de rerating.



' Sur 2022, la guidance de croissance organique ' autour de 5% ' est relativement en ligne avec les attentes. La guidance de MOP (entre 17.0% et 17.5%) est à comparer à un consensus de 17.5% et laisse selon nous de la place pour une révision en baisse des attentes de RO courant de -2% à -3% ; ce qui devrait se répercuter sur la révision de BPA '.



