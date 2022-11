Nestlé : Oddo maintient sa recommandation sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' avec un objectif de cours de 118 CHF.



Selon le bureau d'analyses, le groupe devrait apporter, à l'occasion du CMD de la semaine prochaine (29 & 30 novembre à Barcelone), de la visibilité sur la capacité du groupe à préserver son équation de croissance rentable en 2023 dans un contexte qui devient plus difficile.



'Nous continuons d'anticiper une croissance de BPA de respectivement 8.5% et 6.5% sur 2022 et 2023, ce qui conforte, selon nous, le statut de core holding du titre dont le PE reste raisonnable en relatif (22x 2023e) comparé à ses pairs européens et US (P&G : 25x, Colgate : 24x et PepsiCo : 25x)', note Oddo.



